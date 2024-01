Mirassol x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Mirassol nesta terça-feira (23/1), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor chega motivado após vencer bem o Santo André por 3 a 1 em sua estreia. Por outro lado, o Leão do Interior ficou no empate em 1 a 1, fora de casa, contra a Ponte Preta.

Onde assistir

A Cazé TV e o Paulistão Play transmitem a partida a partir das 19h30.

Como chega o Mirassol

Com uma base da equipe que terminou a temporada 2023 mantida, especialmente no meio-campo, Mozart tem três desfalques para o duelo contra o São Paulo. Afinal, os meias Isaque e Miguel seguem no departamento médico. Além disso, o titular Chico Kim, que retornou das férias depois do restante do grupo, segue em processo de transição física. Assim, o treinador deve abrir mão da formação com quatro jogadores no meio de campo e colocar Fernandinho, atuando com dois jogadores na ponta.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor Paulista terá os mesmos desfalques da primeira partida. Afinal, Rafinha, James Rodriguez, Michel Araújo e Arboleda seguem a programação de transição física e devem ser preservados, visando o restante da temporada. Assim, o técnico Thiago Carpini pode repetir a formação que venceu e convenceu diante do Santo André, na estreia da equipe. Contudo, existe grandes chances do treinador fazer outras experiências e dar chances para jogadores que tiveram poucos minutos na primeira rodada do Paulistão.

MIRASSOL X SÃO PAULO

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 23/01/2024, 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Wellington Rato (Erick); Lucas Moura, Luciano (Ferreira) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.