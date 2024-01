Egito empata com Cabo Verde e avança na Copa Africana de Nações

O Egito está classificado para as oitavas de final da Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, os Faraós enfrentaram Cabo Verde, e as seleções empataram em 2 a 2 no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjã, na Costa do Marfim. Mahmoud Trézéguet e Mostafa Mohamed marcaram para os egípcios, mas Gilson Tavares e Bryan Silva Teixeira fizeram para os cabo-verdianos.

Com o resultado, o Egito se classificou em segundo no grupo, enquanto Cabo Verde, que já estava garantida em primeiro no Grupo B, apenas cumpriu tabela. A classificação egípcio só foi possível, porém, por causa do empate entre Moçambique e Gana. Os ganeses venciam por 2 a 0, mas sofreram dois gols nos acréscimos.

O primeiro tempo se encaminhava para o empate sem gols, mas os cabo-verdianos inauguraram o marcador nos acréscimos. Após jogada pela direita, Kenny cruzou para trás, e Ryan Mendes escorou para o meio. Gilson Tavares girou bonito e venceu El-Shenawy. Logo na volta do intervalo, entretanto, Trézéguet deixou tudo igual. Ele aproveitou sobra após escanteio, tabelou com Hegazy e bateu na saída do goleiro para marcar.

Nos acréscimos, Trézéguet voltou a ser decisivo e achou lindo lançamento que terminou na virada do Egito. O camisa 7 levantou bola na medida para Mostafa Mohamed, que dominou e tocou de cobertura. O juiz chegou a olhar o lance no VAR para chegar se o domínio havia sido com o braço, mas confirmou o gol. No último lance, porém, Bryan pegou rebote do goleiro El-Shenawy e empatou novamente a partida.

GANA DÁ MOLE E DEIXA ESCAPAR CLASSIFICAÇÃO

Os egípcios se classificaram, mas foi na bacia das almas. Isso porque no mesmo horário, no Estádio Olímpico Alassane Ouattara, também em Abidjã, Moçambique e Gana se enfrentaram e empataram também em 2 a 2. Em caso de vitória, independente do lado, o vencedor garantiria vaga nas oitavas de final por conta do empate do Egito.

E os ganeses se lamentarão por muito tempo. Com dois gols de pênalti de Jordan Ayew, Gana vencia por 2 a 0 até os 46 minutos da etapa final, quando Geny Catamo diminuiu. Aos 49, contudo, Reinildo, de cabeça, completou escanteio cobrado por Shaquille Nangy e empatou o duelo.

Dessa forma, Gana termina o Grupo B com apenas dois pontos, na terceira colocação. Para avançar como um dos quatro melhores terceiros colocados, os ganeses terão de torcer contra outras seleções que ainda entrarão em campo, em uma missão dificílima.

