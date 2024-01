Braga x Sporting: escalações e onde assistir

Dia de clássico no futebol português. Nesta terça-feira (23), Braga e Sporting se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Taça da Liga de Portugal, às 16h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. As duas equipes entram na partida após terem conquistado a primeira posição no Grupo A e no Grupo C da competição, respectivamente.

Como chega o Braga

Dessa maneira, os donos da casa vão tentar surpreender os atuais líderes do Campeonato Português para começar a semifinal com o pé direito. Ao mesmo tempo, a boa notícia é que o técnico Artur Jorge poderá entrar em campo com força máxima diante do Sporting e não terá desfalques nesta terça.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting faz uma boa temporada sob o comando do técnico Rúben Amorim, onde lidera o Campeonato Português e aparece como favorito para chegar à final da Taça da Liga.

Assim, a única dúvida na equipe fica por conta do meia-atacante Pedro Gonçalves. Dessa maneira, o Leão deve ter no mínimo um desfalque nesta terça-feira.

Braga x Sporting

Semifinal da Taça da Liga de Portugal (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 23/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Braga (POR)

Braga: Matheus Magalhães, Víctor Gómez , José Fonte, Paulo Oliveira, Cristián Borja, Vitor Carvalho, João Moutinho, Álvaro Djaló, Pizzi, Ricardo Horta, Abel Ruiz. Técnico: Artur Jorge

Sporting: Antonio Adán, Eduardo Quaresma, Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves, Morten Hjulmand, Nuno Santos, Francisco Trincão, Viktor Gyökeres, Paulinho. Técnico: Rúben Amorim

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

