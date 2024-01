São Paulo fecha parceria para economizar com voos fretados

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (22) o início de uma parceria com a Sideral Linhas Aéreas, que será a responsável pelo transporte da equipe profissional para os jogos fora de casa, através de voos fretados. Já nesta segunda, o Tricolor fez sua primeira viagem a bordo de uma aeronave da companhia, rumo a São José do Rio Preto, para o jogo contra o Mirassol.

Ao todo, o São Paulo e a Sideral fecharam um pacote de 28 voos durante o ano. Assim, o Tricolor prevê uma economia de até 15% em voos fretados. A aeronave que levará o elenco nos primeiros jogos do ano será um Boeing 737 Next Generation, que tem capacidade para até passageiros.

Mas, para o restante do ano, a Sideral já esta providenciando um avião menor, com 64 lugares, mais confortável e com a possibilidade de até mesmo realizar treinamentos durante os voos. Embora o São Paulo não divulgue os valores do acordo, a diretoria estima que os gastos totais com logística cairão até 23% em relação ao ano passado.

Já com a aeronave devidamente envelopada com o escudo do São Paulo, a Sideral não só levará o time para o jogo desta terça, mas também para a Supercopa do Brasil. O jogo contra o Palmeiras, no próximo dia 4, acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte,

