Gilberto é apresentado oficialmente como reforço do Juventude

O Juventude anunciou nesta segunda-feira (22) o atacante Gilberto, de 34 anos, recém-saído do Cruzeiro. Ele rescindiu seu contrato com a Raposa e assinou um vínculo com o clube de Caxias do Sul, válido até o fim deste ano. Depois de uma saída controvertida da equipe de Belo Horizonte, ele pretende ‘retomar a carreira’, como ele mesmo disse, com a camisa verde e branca em 2024.

Pelo Juventude, Gilberto terá a oportunidade de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, além de disputar o Campeonato Gaúcho. Pelo Cruzeiro, ele atuou 32 vezes em 2023, marcando apenas seis gols. Numa passagem marcada por lesões e atuações abaixo da média, ele saiu criticado pela torcida, mas agora garantiu estar preparado para o novo desafio com o Papo.

“Eu vinha treinando normalmente. Fiz uma mini pré-temporada em casa, me resguardei pois no ano passado não estava na melhor forma. De fato, tive 20 dias de férias, daí em diante comecei a treinar forte. Nesse ano, quero retomar minha carreira da melhor forma possível. Tenho que esperar a definição do pessoal, do presidente, mas estarei presente para ajudar”, disse Gilberto, reafirmando que pretende passar sua vasta experiência de 13 clubes na carreira para os mais jovens da equipe:

“Sou um cara tranquilo, gosto de ajudar todo mundo. Se o Juventude gosta de projetar atletas para o mercado nacional ou internacional, sou a pessoa certa. Estou aqui não só pelo que fiz como jogador, mas pelo que quero fazer. Não acabei a carreira, quero continuar sendo o que fui. Sei que, em alguns momentos, vou ter que ajudar os meninos que estão subindo a melhorarem como atletas e pessoas”.

