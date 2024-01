Endrick vê Seleção pronta para a estreia no Pré-Olímpico

A expectativa pela estreia da Seleção Brasileira no Torneio Pré-Olímpico, nesta terça-feira (22), na Venezuela, vem deixando ansioso até o maior astro da delegação. Próximo do duelo contra a Bolívia, marcado para as 17h (de Brasília), o atacante Endrick admitiu que tem um “frio na barriga”. Entretanto, vê o Brasil pronto para fazer o papel que lhe cabe.

“Estamos prontos, bem preparados e faremos um bom jogo, se Deus quiser. Levaremos a Seleção às Olimpíadas, que é o lugar onde o Brasil deve estar. Que sejamos abençoados com uma boa vitória”, declarou.

Endrick vê uma decisão a cada jogo

Embora a Bolívia historicamente não seja dos adversários que mais assustem, o atacante do Palmeiras – vendido ao Real Madrid – deu a entender que não espera uma estreia das mais tranquilas.

“Todo jogo inegavelmente será uma decisão. A gente vem treinando, vem se preparando. Faremos um bom jogo”, prometeu.

Atual bicampeão olímpíco, o Brasil terá a chance de disputar o inédito tri na história do futebol nos Jogos caso termine o torneio classificatório em uma das duas primeiras posições.

