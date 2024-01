Filipe Luís vive primeiro dia como tecnico do sub-17 do Fla

Ex-lateral e multicampeão pelo Flamengo, Filipe Luís experimentou uma sensação diferente nesta segunda-feira (22/1). Recém-aposentado, o ídolo viveu seu primeiro dia oficilamente como técnico da categoria sub-17 do clube. E chegou trazendo como maior novidade a contratação do auxiliar técnico Ivan Palanco.

Espanhol, o novo integrante da comissão técnica tem passagens pelo Barcelona, futebol do Catar e do Japão. Além dele, Filipe Luís contará também com a ajuda de Daniel Alegria, que já estava no quadro de funcionários do clube.

Filipe Luís recusou convite da CBF

Quando resolveu se aposentar ao final da temporada de 2023, o lateral deixou claro que gostaria de seguir no futebol como técnico. Dessa forma, foi questão de pouco tempo para que o convite do Flamengo aparecesse.

Para seguir em outra função no seu clube de coração, contudo, Filipe teve que recusar outra proposta tentadora: a da Seleção Brasileira. Convidado para ser coordenador de seleções e trabalhar como chefe de Dorival Júnior, o agora técnico declinou da proposta.

