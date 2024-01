Corinthians bate o Novorizontino e é finalista da Copinha

Com o show do centroavante Arthur Sousa, o Corinthians garantiu sua classificação para a final da Copinha nesta segunda-feira (22), ao derrotar o Novorizontino por 3 a 0, em Itaquera. Foram do camisa 9 os três gols do Timão, que irá enfrentar o Cruzeiro na decisão marcada para a próxima quinta-feira. Dessa forma, os corintianos vão em busca de sua décima-primeira conquista na Copa São Paulo: a última foi em 2017.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi um bom jogo de futebol. O Corinthians tomou mais a iniciativa e foi para cima do Novorizontino. A primeira boa jogada foi logo terminando em gol, no cruzamento de Kayke, que driblou três e cruzou para Arthur Sousa, de letra, abrir o placar. A bela jogada quase se repetiu logo depois, com novamente Arthur Sousa aparecendo na área e finalizando, mas a arbitragem pegou impedimento. O Tigre foi para o ataque e chegou a jogar duas bolas no travessão. A primeira numa cobrança de falta de Galo e a segunda, numa cabeçada de Kauê Canela, na sequência do lance.

Segundo tempo

O domínio corintiano se manteve no segundo tempo, mas o Novorizontino não deixou de pressionar. Enzo fez uma bela jogada após roubar a bola no meio-campo e chutou de longe, com perigo à baliza de Felipe Longo. Mas o Corinthians logo voltou a marcar: Vitor Meer roubou bola no meio-campo e lançou na medida para Arthur Sousa, que matou no peito, girou e bateu no canto. A vitória já estava perto, mas acabou consolidada quando Breno Bidon deu chapéu no marcador e tocou para trás. Como sempre, Arthur Sousa finalizou e fechou, com barba, cabelo e bigode, sua grande noite de classificação para a final.

NOVORIZONTINO 0x3 CORINTHIANS

Copa São Paulo de Juniores – Semifinal

Data: 22/1/2024 às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

NOVORIZONTINO: Scapin; João Araújo, Dantas, Luisão e Enzo; Romário, Messias e Lucas Café; Diego Galo (Miguel Tavares, 15’/2ºT), Luiz Otávio (Cauá Santos, 15’/2ºT) e Kauê Canela (Rinaldi, 29’/2ºT). Técnico: Rafael Stucchi~.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Maná, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Ryan (Agustín, 31’/2ºT), Breno Bidon e Pedrinho (Beto, 31’/2ºT); Higor (Thomas Lisboa, 15’/2ºT), Kayke (Guilherme Henrique, 25’/2ºT) e Arthur Sousa (Jhonatan, 31’/2ºT). Técnico: Danilo.

Gols: Arthur Sousa, 20’/2ºT (0-1), Arthur Sousa, 13’/2ºT (0-2); Arthur Sousa, 28’1/2ºT (0-3)

Árbitro: Guilherme Nunes Santana (SP)

Auxiliares: Italo Magno (SP) e Leonardo Tadeu (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Luisão (NOV)

Gols: Arthur Sousa, 20’/1ºT (0-1); Arthur Sousa, 14’/2ºT (0-2); Arthur Sousa, 27’/2ºT (0-3)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.