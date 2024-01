Gabigol faz aposta com Zico e promete 35 gols pelo Flamengo em 2024

Dois dos maiores ídolos do Flamengo, Zico e Gabigol conversaram no CT Ninho do Urubu. E em entrevista ao ex-jogador, o atual camisa 10 rubro-negro fez uma aposta em que prometeu uma meta ousada. Afinal, o atacante afirmou que fará 35 gols na temporada 2024.

“Vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar”, disse Gabigol no “Resenha do Galinho”, na “Band”.

Perguntado sobre como vê o cenário do futebol carioca no momento, Gabigol elogiou os rivais do Flamengo. O atacante projetou a final do Estadual mais uma vez contra o Fluminense, mas afirmou que desta vez tem que dar o Rubro-Negro.

“Acho que o Botafogo pelo investimento, com a SAF eles podem contratar alguns jogadores, ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito, é muito legal. Espero que dê Flamengo dessa vez”, afirmou Gabi, que também projetou a briga pela artilharia da competição.

“Tem muitos jogadores bons. Mas se não for eu, tem que ser um dos meus. O Bruno (Henrique), o Pedro… Torcer para o Arrascaeta acertar muito passe para nós, o Bruno Henrique, o De la Cruz que chegou, fininho, pequenininho, raça, rápido… Tomara que ele faça a bola chegar lá na frente para a gente (risos)”, declarou.

