16 anos depois, Arturo Vidal está de volta ao Colo-Colo

Depois de inúmeras entrevistas, declarações e insinuações, o momento de ‘volta pra casa’ chegou para Arturo Vidal. Por meio de seus canais oficiais, o Colo-Colo oficializou a volta do meio-campista após quase duas décadas.

Por conta da identificação do jogador ao longo da carreira com o número 23, o clube da capital chilena reservou o anúncio para as 23h23 com a seguinte mensagem:

“O Rei voltou pra casa. Damos as boas-vindas ao jogador de futebol mais vencedor da história do Chile, nosso grande Arturo Erasmo Vidal Pardo! Nos encontramos novamente, Rei. E vamos por tudo!”

Seu último jogo competitivo com a camisa do Cacique aconteceu no dia 8 de agosto de 2007. Naquela oportunidade, embora o clube da Santiago tenha vencido o América do México, por 2 a 1, o sabor foi amargo. Isso porque, em compromisso das oitavas de final da Libertadores, ele e sua equipe caíram por conta da derrota na ida, por 3 a 0, antes de sua primeira experiência na Europa. Mais precisamente, com a camisa do Bayer Leverkusen.

De Arturo a Rei Arturo

De lá, o atleta hoje com 36 anos de idade construiu bonita trajetória no Velho Continente onde defendeu camisas como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. Nesse ínterim, foram 19 taças angariadas antes de retornar ao continente americano. Tendo, no período recente, defendido as camisas de Flamengo e Athletico-PR, adicionando a sua sala de troféus a Copa do Brasil e a Libertadores, em 2022.

Além da trajetória em clubes, Arturo Vidal se notabiliza pela importância na chamada ‘geração dourada’ da seleção chilena. Desse modo, como uma das lideranças técnicas e de elenco, ele foi peça importante nas duas conquistas seguidas de Copa América em 2015 e 2016. Em suma, ele acumula 143 partidas e tem 34 gols marcados com a camisa da Roja.

