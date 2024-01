James Rodríguez quer trocar número de camisa no São Paulo

Ainda sem apresentar no São Paulo o futebol que dele se esperava, o meia James Rodríguez resolveu inovar em 2024. Sem entrar em campo na temporada, o colombiano pediu para trocar de número de camisa que usou em 2023. Normalmente célebre por vestir a 10, acabou por ficar com a 19 desde que veio para o Tricolor, já que a 10 é de Luciano. Agora, Rodríguez vai quer usar a 55.

De acordo com o jogador, o desejo pela 55 se deve ao fato de que a soma dos dois algarismo dá 10. O meia só não explicou a razão de ter deixado a 19, já que 1 + 9 também é 10. Com o novo número, James espera espantar o que vem chamando de “azar” e iniciar uma trajetória de sucesso no clube.

Contrato de James vai até dezembro de 2025

James chegou ao São Paulo na janela de meio do ano em 2023. Com status de estrela, entretanto, jogou pouco e marcou menos ainda: foram 14 partidas e apenas um gol. Além disso, iniciou apenas nove jogos, seis deles após a conquista da Copa do Brasil.

Na ocasião, o jogador, mesmo com a conquista do título inédito por parte do clube, admitiu ficar muito frustrado por não ter a oportunidade de jogar a final. No momento, Rodríguez segue fora do time. De acordo com o Departamento Médico do São Paulo, ele está realizando trabalho de controle de carga muscular.

