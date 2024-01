Herói na Copinha, Arthur Sousa sonha com o profissional do Timão

O brasiliense Arthur Sousa viveu, nesta segunda-feira (22), uma noite de sonho. Ele fez os três gols que classificaram o Corinthians para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos 3 a 0 sobre o Novorizontino. Além disso, a grande noite do atacante foi na casa corintiana, a Neo Química Arena. Um momento memorável para o jogador de 20 anos, que só tinha marcado uma vez nesta Copinha.

Mas ser artilheiro do sub-20 do Corinthians passa longe de ser uma novidade para Arthur Sousa. Em 2022, ele marcou 18 gols e, no ano seguinte, mais 14. O centroavante já chegou a estrear como profissional do Timão, mas só jogou uma partida, em 2022. Agora, sonha com uma oportunidade mais sólida. Depois, é claro, de tentar conduzir o Corinthians a seu 11º título na Copa São Paulo.

“Gratidão à equipe que confiou em mim. Eu não vinha ajudando com gols, mas com muita raça e alguns passes. Mas hoje é um dia que vai ficar marcado na minha vida, fazer três gols na Arena é algo inesquecível. Espero subir para os profissionais e ajudar o Corinthians fazendo muitos gols”, disse Arthur Sousa, que diz ter Ronaldo Fenômeno como seu grande ídolo.

Finalista, o Corinthians terá o Cruzeiro pela frente na grande decisão da Copinha. A partida acontece na próxima quinta-feira, novamente na arena corintiana.

