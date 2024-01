Corinthians terá que arcar com multa milionária com antiga patrocinadora

O Corinthians assinou o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro ao fechar com a Vaidebet, casa de apostas esportivas. Contudo, o Timão terá que arcar com a multa pela rescisão de contrato com a Pixbet, antiga patrocinadora e que deixou o clube após o novo acordo. O valor gira em torno de R$ 30 milhões.

Quando o Alvinegro anunciou o novo patrocinador, há duas semanas, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a Vaidebet seria responsável pelo pagamento da multa.

“Existe uma multa que era de R$ 30 milhões, da Pixbet, que cumpriu um ano (de contrato) e tem uma multa hoje de R$ 20 milhões, que ela (VaideBet) vai arcar. Fora esse patrocínio de R$ 360 milhões, ela arca com a multa”, disse Augusto Melo, no dia 7 de janeiro.

Contudo, a assessoria do dirigente diz que ele se confundiu. A Vaidebet vai pagar R$ 10 milhões mensais ao longo de três anos. Além disso, são mais R$ 10 milhões em luvas (bônus pela assinatura do contrato) ao Corinthians. O valor já foi entregue ao clube.

Corinthians rompe com antiga patrocinadora

O rompimento com a Pixbet ocorreu porque o contrato com a empresa previa exclusividade entre os patrocinadores do Corinthians no segmento de apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão.

Aliás, a Pixbet chegou a oferecer R$ 75 milhões para ser a nova patrocinadora máster do Timão. Contudo, a diretoria acabou recusando já que tinha um acerto com a Vaidebet.

