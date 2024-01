Palmeiras tem interesse em Júnior Santos. Textor ironiza possível saída

O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do atacante Júnior Santos, do Botafogo. O Verdão busca reforçar seu sistema ofensivo e colocou um atacante de beirada como prioridade neste momento. Contudo, a negociação deve ser difícil de se concretizar, muito por conta da rivalidade entre os clubes no ano passado. A informação foi dada primeiramente pela “ESPN”.

Nesta terça-feira, o dono da SAF alvinegra usou as redes sociais para responder o possível interesse do clube paulista no atacante Júnior Santos, do Botafogo. O empresário ironizou e disse que os atletas do Glorioso preferem jogar no 11 contra 11.

Palmeiras should shop elsewhere. @Botafogo players prefer 11v11 — John Textor (@_JohnTextor_) January 23, 2024

“O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Jogadores do Botafogo preferem 11 x 11′, escreveu John Textor.

Em 2023, o Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras na reta final. O empresário chefiou polêmicas envolvendo a arbitragem brasileira e o próprio clube paulista. No confronto direto entre as equipes, no estádio Nilton Santos, quando o Palmeiras venceu de virada por 4 a 3, o Alvinegro teve o zagueiro Adryelson expulso na reta final da partida, o que revoltou Textor ainda à beira do campo. Desde então, o americano guarda rusgas com o Alviverde.

Júnior Santos pode preencher lacuna no Palmeiras

Contudo, caso seja contratado, Junior Santos supriria a lacuna de um setor importante do Palmeiras. Afinal, além das saídas de Arthur e Kevin, o Verdão sofre ainda sem Dudu, que se recupera de grave lesão no joelho.

Na última temporada, Júnior Santos disputou 50 partidas, marcou sete gols e distribuiu três assistências. Aliás, em 2024, já são dois jogos e uma bola na rede.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.