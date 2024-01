Boavista x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Carioca, situação que, curiosamente, deixa o seu torcedor em pânico, o Botafogo, com seis pontos, volta a campo nesta quarta-feira (24) para manter os 100% de aproveitamento nesta edição do Campeonato Carioca. Assim, se vencer o Boavista, no Elcyr Resende, o Glorioso pode disparar na ponta, algo que pode virar um gatilho contra o torcedor alvinegro. A bola rola às 21h30, pela terceira rodada do Estadual.

Como chega o Botafogo?

Pela primeira vez neste Carioca, o Botafogo sai do Rio de Janeiro. Na Região dos Lagos, o time vai, então, enfrentar um campo mais acanhado, daqueles que lembram o “futebol raiz”. Para esta partida contra o Boavista, o técnico Tiago Nunes, ainda sem um lateral-direito, pode voltar com alguns titulares após utilizar um time B na vitória sobre o Bangu.

Se decidir mesclar seus principais nomes com suplentes, Nunes tem algumas opções interessantes. Bastos, por exemplo, esteve seguro na defesa e recebeu elogios até dos torcedores mais exaltados por 2023. Outro que pede passagem é Júnior Santos, dono da melhor performance individual até aqui, mesmo fora de posição, atuando como ala, pela direita, para suprir lacunas. Atacante ou até mesmo lateral improvisado, o Cisne não quer sair do time.

“Estou disposto a jogar onde for preciso. Quero ajudar de qualquer maneira. Posso jogar recuado, auxiliando na saída e na marcação”, declarou Júnior Santos, hoje, um dos mais queridos pela galera.

Como chega o Boavista

Oitavo lugar, com três pontos e 50% de aproveitamento, o Boavista busca se colocar em condições para criar adversidades ao Botafogo. Não pretende ser o Madureira ou o Bangu, que não ofereceram muita resistência. Mas o retrospecto não anima: afinal, o time sucumbiu diante de um Vasco repleto de garotos. Menos mal que, na jornada seguinte, bateu o Volta Redonda.

“A expectativa é grande para jogarmos ao lado do nosso torcedor. Vamos, portanto, mostrar nossa identidade para buscar um resultado positivo”, prometeu o técnico português Filipe Cândido.

Onde assistir?

O Canal Goat, do YouTube, transmite a partida

BOAVISTA x BOTAFOGO

Rodada 3 do Campeonato Carioca

Local: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Data e hora: 24/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

BOAVISTA: André Luiz, Cardoso, Shelson, Sadoque e Maldini; Oliveira, Crystopher e Flores; Matheus Lucas, Jeffinho e Ludke. Técnico: Filipe Cândido

BOTAFOGO: Gatito, Halter, Bastos e Barboza; Júnior Santos, Barbosa, Tchê Tchê, Eduardo e Hugo; Tiquinho. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espírito Santo Parro

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.