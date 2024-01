Demitido pela Roma, Mourinho quer treinar o Napoli, diz jornal

O Napoli não vem conseguindo repetir o sucesso da última temporada e segue em má fase. Na última segunda-feira, levou um gol nos acréscimos e perdeu para a Inter de Milão por 1 a 0, na final da Supercopa da Itália. Assim, a imprensa europeia já aponta José Mourinho como um possível novo nome para comandar a equipe do Sul da Itália. Vale destacar que o treinador foi demitido da Roma há uma semana.

De acordo com o jornal “Times”, Mourinho teria solicitado ao seu empresário, Jorge Mendes, uma reunião com o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, que possuem uma relação de amizade antiga.

O Napoli foi a sensação do futebol italiano na temporada 2022/23, quando foi campeão com algumas rodadas de antecedência e jogando um futebol vistoso, sob a tutela do atacante Victor Osimhen, que acabou como artilheiro do Calcio. No entanto, apesar do título, o técnico Luciano Spalletti preferiu deixar o clube, que acertou com Rudi Garcia. O francês não foi bem e acabou demitido. Agora, a equipe de Nápoles é comandada por Walter Mazzarri, que tem apenas cinco vitórias em 13 jogos.

MOURINHO GANHOU TÍTULO INTERNACIONAL NA ROMA

Mourinho deseja permanecer na Itália, onde comandou a Roma por mais de dois anos e 138 jogos, ganhando a Conference League e ficando com o vice da Liga Europa. Todavia, o estilo de jogo do treinador não casa perfeitamente com o do Napoli. Do mesmo modo, o alto salário que ganha no futebol europeu é um impeditivo. Em seguida, após saída dos Giallorossi, recusou uma proposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No Calcio, o Napoli está na modesta nona colocação, com 31 pontos, a três da Fiorentina, que está em quarto e no grupo que conquistaria uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Na competição continental, os napolitanos estão nas oitavas de final e vão enfrentar o Barcelona. O jogo de ida, no Estádio Diego Armando Maradona, será no dia 21 de fevereiro.

