Bragantino diminui pedida por Léo Ortiz e aguarda proposta do Flamengo

O Flamengo segue interessado na contratação de Léo Ortiz. O Bragantino, que havia pedido 12 milhões de euros (R$64 milhões) pela liberação do zagueiro, aceitou diminuir para 10 milhões de euros (R$53 milhões). Apesar da flexibilização do clube paulista, os dirigentes rubro-negros seguem desejando um valor menor. A informação é do “ge”.

Paulo Pitombeira, empresário de Léo Ortiz, é quem está coordenando as conversas e negociações entre os clubes. Afinal, Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa neste momento. Os dirigentes rubro-negros acertaram com Vinã por cinco temporadas e ainda lutam pela contratação de Luiz Henrique.

LEIA MAIS: Gabigol faz aposta com Zico e promete 35 gols pelo Flamengo em 2024

Interesse do Flamengo por Léo Ortiz

O Flamengo, dessa forma, pretende formalizar uma nova proposta por Léo Ortiz ainda nesta semana. O zagueiro treinou normalmente nos últimos dias e participou da estreia do Bragantino no Paulista. O defensor ainda deseja ser transferido para equipe rubro-negra e torce pela evolução das negociações.

O Bragantino abaixou os valores, mas segue fazendo jogo duro para se desfazer de Léo Ortiz. O clube paulista ainda espera que surjam propostas do exterior pelo zagueiro. O Flamengo, por outro lado, não abriu mão em nenhum momento da negociação. O defensor é um dos pedidos de Tite para 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.