Militão renova com o Real Madrid

O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira (23), a renovação de contrato com o zagueiro Militão. O defensor, agora, tem vínculo até 2028.

Militão surgiu nas categorias de base do São Paulo, logo subiu para o time profissional do Tricolor e está em sua quinta temporada no Real Madrid. O zagueiro brasileiro, que também pode atuar como lateral-esquerdo, chegou ao clube espanhol em 2019, comprado junto ao Porto (POR).

Em 2023/2024, no entanto, Militão não deve mais atuar com a camisa branca, afinal, sofreu uma contusão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A lesão de Militão

O zagueiro se lesionou com menos de cinco minutos do segundo tempo, contra o Athletic Bilbao, pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol. No lance em questão, ele se aproximou do meia Sancet para desarmá-lo, mas acabou se desequilibrando e girando o corpo, o que ocasionou a entorse no joelho esquerdo. O brasileiro caiu no chão imediatamente, reclamando muito das dores e saiu chorando, amparado pelos médicos.

