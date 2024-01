Mendoza estuda propostas para sair e Santos torce para desfecho rápido

O atacante Mendoza ainda tenta descobrir qual será o seu futuro. Afinal, o jogador está fora dos planos do Santos em 2024, mesmo tendo sido o vice-artilheiro da equipe na temporada passada com dez gols. Assim, o colombiano analisa outras ofertas, mas tem a intenção de permanecer no Brasil.

O jogador vivia com a expectativa de que Fábio Carille avisasse a ele que estaria nos planos do clube. Contudo, aconteceu justamente o contrário. Mendoza foi avisado logo na primeira semana que estaria livre para procurar outro clube. O colombiano deseja permanecer no Brasil, já que recebe um alto salário e sua família está adaptada ao país. Até aqui, Mendoza foi procurado por equipes da Colômbia, mas as conversas não avançaram por uma questão de incompatibilidade financeira.

Além disso, o atleta tem uma proposta do futebol turco. O nome do clube interessado vem sendo mantido em sigilo e as partes interessadas seguem conversando em busca de um acordo. Além da parte financeira, Mendoza também pensa se vale a pena deixar o Brasil neste momento.

Por outro lado, o Santos torce por um desfecho rápido. Afinal, Mendoza tem um dos maiores salários do elenco, recebendo R$ 350 mil mensais. A diretoria tem cortado custos em todos os setores do clube e está em contagem regressiva para a saída do colombiano e também de Lucas Lima e Dodô. Os dois também estão fora dos planos para 2024 e procuram novos clubes.

