Vasco renova contrato de volante Lucas Eduardo, joia da base

O Vasco acertou a extensão do contrato do meio-campista Lucas Eduardo até janeiro de 2027. Com isso, a nova multa rescisória no vínculo do volante passa a ser de R$ 53 milhões para clubes no Brasil e de 60 milhões de euros (o equivalente a R$ 322 milhões na cotação atual) para a Europa.

A joia da base celebrou a possibilidade de continuar no Cruz-Maltino

“Estou muito realizado em assinar minha renovação com o Vasco, um clube que tenho uma gratidão imensa, que abriu as portas para mim. Vou seguir trabalhando muito e dando meu máximo com essa camisa. Temos muito pela frente e quero continuar escrevendo minha história por aqui”, ressaltou o atleta.

“Estou colhendo os frutos do meu trabalho, conseguindo dar continuidade no meu sonho e sou abençoado por estar no Vasco, um clube que me formou não só como jogador, mas como homem. Como recompensa pela minha dedicação, tenho conquistado meu espaço aos poucos, como por exemplo agora disputando o Carioca no profissional. Espero que 2024 eu possa continuar com essa evolução”, acrescentou.

Vasco tem grande expectativa em Lucas Eduardo

Lucas é uma das principais promessas das categorias inferiores do Gigante da Colina. Inclusive, o ex-gerente de transição da base para o profissional, Carlos Brazil, acredita que ele pode seguir os mesmos passos de outra revelação do clube: Andrey Santos.

O volante foi capitão da equipe sub-20 e titular na campanha do Cruz-Maltino na última edição da Copinha. A propósito, o meio-campista esteve em algumas oportunidades entre os jogadores relacionados para jogos do time principal na última temporada.

Por sinal, seu desempenho na base foi de destaque, já que anotou oito gols em 26 partidas quando atuou pelo time sub-20 em 2023. Após a eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele foi um dos atletas que passou a integrar o grupo alternativo que permaneceu no Rio de Janeiro.

No caso, para a disputa das rodadas iniciais do Carioca. Na estreia, Lucas Eduardo entrou na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o Boavista. Assim, a expectativa é de que o atleta, de 20 anos, participe de algumas atividades com Ramón Díaz nesta temporada e possivelmente fique em definitivo no elenco profissional.

Lucas defende o Gigante da Colina desde 2019, quando passou a integrar o time sub-15. Em seguida, atuou pelas categorias acima como a sub-17 e sub-20, até que no ano passado teve oportunidade de conviver com o time principal.

Episódio negativo

O volante passou por uma experiência negativa na última edição da Copinha. Afinal, após a derrota de goleada por 4 a 1 para o Vitória, na segunda fase, que sacramentou a eliminação do Cruz-Maltino, ele foi vítima de racismo. Além do que quase foi atingido por uma garrafa. No retorno dos garotos da base, o clube lhe acolheu e o homenageou com a honraria Pai Santana em cerimônia, que ocorreu em São Januário.

