Anthoni celebra estreia no profissional do Inter: ‘Um novo capítulo’

No último domingo (21), Ivan sofreu uma lesão grave no joelho direito e acabou sendo substituído do jogo entre Internacional e Avenida, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Gaúcho. Assim, Anthoni precisou entrar em campo e defender as traves coloradas. O goleiro é cria das categorias de base do clube e realizou sua estreia no profissional.

“Muitos sentimentos vieram à tona. Frio na barriga, nervosismo, entusiasmo, mas acaba acontecendo muito rápido. Em questão de minutos você está dentro do campo e precisa de alguma maneira corresponder com trabalho”, disse Anthoni ao “ge”.

Um novo capítulo no Inter

Apesar da estreia no profissional, Anthoni mostrou muita segurança e tranquilidade debaixo das traves. Com Rochet e Ivan lesionados, ele deve ganhar sequência nos próximos jogos do Inter em 2024. O goleiro completa 22 anos nesta terça-feira (23) e deseja construir uma nova história no clube.

“Significa mais um passo em direção ao meu sonho de poder representar e honrar essa camisa pesada. Um novo capítulo de tudo que eu construí ao longo desses 13 para 14 anos dentro do Inter”, completou Anthoni.

LEIA MAIS: Internacional não pagará para ter Borré de imediato e pode esperar até o meio do ano

Aliás, o Internacional entra em campo nesta quarta-feira (24), diante do São Luiz, às 19h30, no Estádio 19 de Outubro, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Assim, Anthoni deve ter uma nova chance de brilhar embaixo das traves coloradas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.