São Paulo relaciona jovem de 16 anos, que pode fazer história no clube

O São Paulo encara o Mirassol nesta terça-feira (23), às 19h30, fora de casa, pela 2° rodada do Campeonato Paulista. Ainda em começo de temporada, o técnico Thiago Carpini deve fazer algumas mudanças para a partida em São José do Rio Preto. Contudo, a grande novidade deve ser na lateral direita. Afinal, o Tricolor relacionou o jovem Igor Felisberto, de apenas 16 anos, para o confronto.





Aliás, com apenas 16 anos e nove meses, ele pode se tornar o mais jovem de Cotia a estrear. O atual detentor do recorde é o meia Oscar, que estreou com 16 anos e 11 meses. Igor também foi o caçula do São Paulo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, sendo titular e um dos destaques da equipe.

O motivo para Igor Felisberto ser relacionado também se passa pelo controle de desgaste do elenco. Atualmente, o São Paulo conta com Rafinha e Moreira fazendo trabalhos específicos para controle de carga. Os jogadores são esperados na próxima semana para atuar normalmente. Além disso, Igor Vinícius, que foi titular contra o Santo André, vem de uma grave lesão no púbis e o Tricolor estuda preservar o atleta, já que ficou muito tempo sem atuar.

Igor Felisberto ainda não sabe se terá sua chance no São Paulo

Entretanto, ainda não é certo que Igor Felisberto será titular nesta terça-feira. O técnico Thiago Carpini ainda não revelou qual time deve enfrentar o Mirassol. Contudo, o lateral-direito já ganhou elogios do treinador nos últimos dias e estará à disposição para o restante do Campeonato Paulista.

