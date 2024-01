Atuesta quer esquecer 2023 e mira Libertadores com o Palmeiras

Se o ano passado foi de bastante dificuldade para Atuesta, o meia agora espera ter uma temporada de afirmação no Palmeiras. Afinal, em fevereiro de 2023, o colombiano sofreu uma grave lesão no joelho direito, e a recuperação durou quase nove meses. Ele voltou a atuar apenas na última partida do Brasileirão, contra o Cruzeiro, e celebrou bastante seu retorno.

“O ano passado foi muito difícil, de verdade. Não só física, mentalmente também. É ainda mais difícil que a parte física. Mas, graças a Deus, consegui voltar no mesmo ano, ganhamos o título e fiquei muito feliz porque consegui voltar antes do término do campeonato. Foi algo bonito para mim”, disse Atuesta, que prosseguiu.

“O departamento médico, os fisioterapeutas, psicóloga, todos foram importantes para mim. Com a ajuda deles, é mais fácil entregar seu 100%. Agradeço a Deus por me permitir voltar e só tento desfrutar. O que eu mais gosto de fazer é jogar bola, então eu desfruto muito. Isso e o apoio de todos têm me ajudado a voltar bem na pré-temporada, começar o ano bem, e espero continuar desse mesmo jeito”

A expectativa de Atuesta é que 2024 seja um ano diferente e que ele possa colaborar mais com a equipe. Além disso, o colombiano admitiu o sonho de conquistar uma Libertadores com a camisa do Verdão.

“Eu ainda não consegui ganhar a Libertadores aqui, é um sonho que espero concretizar. Não só para mim, mas para outros atletas que chegaram e não tiveram a oportunidade de ganhar também. Nosso objetivo é ganhar todos os jogos que disputamos”, finalizou o meia.

