Gatito: ‘Tudo o que passou cria certa experiência para nós’

Estrangeiro com mais partidas pelo Botafogo, Gatito começa 2024 em alta. Ele fechou o gol contra o Madureira quando foi exigido e saiu de campo incólume, na primeira rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o assunto 2023 não sai de pauta no Glorioso, afinal, é o ano marcado pela perda de um título brasileiro que parecia nas mãos, após o time abrir 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Para não chorar sobre o leite derramado, só resta tirar lições. É desta forma que o jogador paraguaio olha no retrovisor.

“Tudo o que passou, ano passado, cria uma certa experiência para nós. Vivemos do bom e do ruim, sabemos como temos que nos manter no campeonato, como precisa ser regular e equilibrado em todos os sentidos, não só dentro de campo, no futebol, mas o que acontece no futebol também afeta nossa vida privada. Tudo isso nos trouxe experiência para o restante das nossas vidas”, entende, em entrevista ao canal “SporTV”.

Por falar na temporada passada, a torcida elegeu, no elenco do Botafogo, os seus principais vilões: o lateral-esquerdo Marçal e o volante Freitas. O Gato alerta: este comportamento da massa alvinegra pode prejudicar a equipe neste ano.

“Acredito que poderiam estar me vaiando. Meus companheiros se sentiriam da mesma forma. A torcida pode pensar que está no seu direito, mas, ao mesmo tempo, as vaias nos afetam, principalmente, quando alguém do seu lado passa por algo assim”, lembrou o jogador guarani.

E a defesa, Gatito?

De volta ao presente, Gatito elogiou os ajustes promovidos pelo técnico Tiago Nunes na defesa. O setor perdeu o goleiro Perri, e os zagueiros Adryelson e Cuesta, todos titulares. Na lateral direita, há uma lacuna, pois Rafael segue no departamento médico e Ponte está a serviço do Uruguai no Pré-Olímpico. Deste modo, o Botafogo-2024 começou a temporada no 3-4-3 e ainda não sofreu gols.

“Um time se faz de trás para frente. O encaixe vem pelos trabalhos que a gente faz no dia a dia, de preparação, de entender o companheiro, fazer as movimentações certas. Tendo uma defesa sólida e sabendo da qualidade dos companheiros na frente que podem resolver um jogo, facilita muito nossa vida”, disse o goleiro guarani.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.