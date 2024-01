Neymar vai fazer teste de DNA para confirmar terceiro filho

O atacante Neymar está disposto a realizar um teste de DNA e confirmar se será pai novamente. O jornalista Léo Dias foi o primeiro a informar. De acordo com o comunicador, familiares do atleta já garantiram que ele vai assumir todas as responsabilidades caso seja o pai da criança.

Aliás, o nome da mãe já foi revelado. Trata-se de Kimberlly, conhecida na web como Kim. Ela mora em São Paulo, tem conta no Instagram com aproximadamente 200 mil seguidores. Ela, inclusive, retornou às redes sociais nos últimos dias.

Segundo a publicação de Léo Dias, Kim estaria no primeiro trimestre de gestação. Eles viveram um romance e a moça engravidou. Aliás, a notícia da gravidez foi dada a Neymar e seus familiares por WhatsApp e deixou o atleta brasileiro surpreso. Ele ainda ficou preocupado de como seria a reação de Bruna Biancardi ao saber da notícia.

As especulações sobre um terceiro filho de Neymar, afinal, aconteceram há três semanas. Tudo começou quando o perfil da modelo e influenciadora digital Jamile Lima comentou uma foto de Mavie: “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a modelo no perfil Segue a Cami.

No entanto, horas depois, ela desmentiu e culpou alguém da equipe que tem acesso às redes sociais. “Oi gente, estou vindo aqui para encerrar qualquer tipo de assunto relacionado ao que aconteceu hoje pela manhã. Acordei com prints. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar, não o conheço, não tenho contato, nunca vi pessoalmente. Esse comentário surgiu nas páginas de fofoca, foi comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe. Foi brincadeira. Eu já estou tomando as medidas cabíveis. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais, com fofocas, com nome envolvido em algum tipo de polêmica relacionado principalmente a esse tipo de coisa”, acrescentou.

Vidente disse que Neymar será pai novamente

Vale lembrar que uma vidente fez previsões para o futuro de Neymar. A sensitiva Érica Dias disse que o camisa 10 terá o terceiro filho em 2024.

“O Neymar vai ser pai novamente. Nada de casamento, mas ele vai ser pai novamente. Essa pessoa é famosa e o Neymar está tendo um relacionamento com uma mulher casada”, declarou em entrevista ao Terra.

