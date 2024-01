São Paulo deseja mais três reforços para 2024

Após anunciar quatro reforços para 2024, o São Paulo não encerrou suas buscas no mercado da bola. Neste momento, o Tricolor Paulista tem três prioridades: um lateral-esquerdo, um zagueiro canhoto e um atacante para ser reserva de Calleri. Até aqui, o clube não tem nenhuma negociação em andamento.

A situação que menos preocupa agora é no sistema ofensivo. A busca por um reserva para Calleri tem sido mais difícil, já que os nomes que agradaram são estrangeiros. No momento, o São Paulo conta com um número grande de gringos, que inclusive, ultrapassa o permitido nas competições da CBF. Assim, o Tricolor vê que Juan e o jovem Talles Wander podem suprir essa necessidade, quando preciso.

Enquanto isso, um lateral-esquerdo para substituir Caio Paulista, que foi para o Palmeiras, e um zagueiro, para a vaga de Beraldo, agora no PSG, da França, são as prioridades do Tricolor. Até aqui, nenhum nome é consenso dentro do clube, mas a diretoria sabe que um nome para estas posições precisam chegar em 2024.

A dificuldade também se encontra no quesito financeiro. Afinal, o São Paulo não tem muito dinheiro em caixa neste momento e busca por ”oportunidade de mercado” e que se encaixa nas características da comissão técnica.

São Paulo teme problemas futuros na defesa

O sistema defensivo é uma verdadeira preocupação no Morumbi. Como perdeu Beraldo e Caio Paulista e ainda negocia as renovações de Arboleda e Welington, o São Paulo teme que sua defesa fique muito desfalcada durante a temporada.

Atualmente, o Tricolor tem apenas os laterais Patryck e Welington pelo lado esquerdo, e tem apenas Belém de zagueiro canhoto. O volante Luiz Gustavo, inclusive, pode ser uma opção para a zaga justamente por ser canhoto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.