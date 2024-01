Santos aceita proposta e vai emprestar Vinícius Zanocelo

O Santos aceitou a proposta do Estoril, de Portugal, e vai emprestar o volante Vinícius Zanocelo. O jogador, que estava treinando com o restante do elenco, será cedido até o fim de 2024, com opção de compra. Além disso, o Peixe vai receber um valor, não revelado, pelo empréstimo do atleta.

A tendência é que Zanocelo vá ao CT Rei Pelé nesta terça-feira (23) para se despedir dos companheiros e, na quarta (24), embarcar para Portugal para realizar exames e assinar contrato. O Estoril vai arcar com 100% dos salários do volante.

Zanocelo atuou a última temporada pelo Fortaleza. No começo de 2024, ele chegou a ser sondado por Cruzeiro, Goiás, Juventude, Atlético-GO, Cuiabá e América-MG. Contudo, o técnico Fábio Carille pediu sua permanência. Entretanto, a proposta da equipe portuguesa fez o Peixe repensar sua saída.

Isso porque a diretoria e a comissão técnica entendem que o clube está bem servido na posição. Afinal, neste momento, Carille conta com Diego Pituca, João Schmidt, Tomás Rincón, Nonato, Sandry e Alison. Hyan, destaque do sub-20, deve atuar com os profissionais neste ano. Assim, Zanocelo teria poucas chances com a camisa santista.

Vinicius Zanocelo tem contrato com o Santos até outubro de 2027. Ele chegou à Vila Belmiro em 2021, vindo por empréstimo da Ferroviária. Em 2022, o jogador foi titular durante a maior parte da temporada. No fim do ano, no entanto, perdeu espaço na equipe com Orlando Ribeiro e viu os jogos finais do banco de reservas. Desde então, não conseguiu recuperar seu espaço e vem se aproximando do fim de seu ciclo no Alvinegro Praiano.

