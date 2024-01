Inter faz nova proposta ao Flamengo e se aproxima de Thiago Maia

O Internacional não desistiu da contratação de Thiago Maia e formalizou ao Flamengo uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões). Assim, os clubes agora estão próximos de acertar os últimos detalhes da negociação. A informação é do “ge”.

As negociações devem ser concluídas nas próximas horas. Thiago Maia, dessa forma, aguarda apenas por uma sinalização positiva antes de embarcar para Porto Alegre. O volante é flamenguista desde criança e está adaptado ao Rio de Janeiro, mas enxerga com bons olhos uma transferência ao Inter.

O diretoria rubro-negra pretendia receber 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) pela venda do volante. No entanto, os dirigentes colorados não concordaram com os valores oferecidos. Assim, as partes retomaram as conversas, encontraram um meio-termo e conseguiram se acertar.

Aliás, Thiago Maia está no Flamengo desde 2020. O volante conquistou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois Cariocas. O volante teve destaque no segundo semestre de 2022, mas acabou perdendo espaço no clube rubro-negro em 2023.

