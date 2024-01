Paulinho evita falar sobre retorno à Europa: ‘Não controlamos o futuro’

Um dos problemas dos torcedores atleticanos atualmente é a possível saída de Hulk e Paulinho. O primeiro é mais difícil, por questões de idade. No entanto, Paulinho é jovem e tem seu nome especulado fora do Brasil. O jogador do Atlético, no entanto, evita falar sobre o assunto.

“Bom, assim, meu primeiro foco é o momento que estamos. Sabemos que o Mineiro é uma competição importante. Claro que existem burburinhos sobre meu futuro, mas isso a gente não controla. O futuro é resultado do que fazemos no presente. Meu foco agora é ajudar o Galo a conquistar vitórias que precisamos e que o clube merece”, disse o atacante.

O Atlético volta aos jogos oficiais nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. O atacante alvinegro, aliás, garante que a expectativa é a melhor possível.

“A expectativa é a melhor possível. Claro que se espera muito do nosso time, pelo elenco que temos. Temos quatro competições muito importantes ao longo do ano. Vamos focar primeiramente no Mineiro e que a estreia seja com vitória”, concluiu.

