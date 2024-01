Vasco pode lucrar com venda de Palacios ao Boca Juniors; Entenda

O Vasco pode estar perto de lucrar com uma transferência. Isso porque segundo informações da imprensa argentina, o Boca Juniors tem interesse na contratação de Carlos Palacios. Ainda não há informação a respeito dos valores que o Xeneize estaria disposto a pagar para fechar com o jogador, mas gostaria de adquirir 100% dos direitos. Apesar de não defender mais o Cruz-Maltino, o clube ainda possui 50% do seu passe.

Atualmente, Palacios defende o Colo-Colo, do Chile, que segundo o jogador é seu time do coração. Inicialmente, o Gigante emprestou o meio-campista em janeiro de 2023 ao clube chileno. Após oito meses, o ‘El Cacique’ (O Cacique, tradução para o apelido do Colo-Colo) teve que ativar a obrigação de compra prevista em contrato.

Afinal, o jogador atingiu as metas que foram estipuladas. Na ocasião, o clube chileno desembolsou R$ 8 milhões para comprar parte dos direitos de Palacios em seu retorno ao país natal. Na última temporada, o meio-campista teve recorde de frequência em campo em sua carreira. Isso porque ele participou de 35 jogos, anotou 13 gols e três assistências.

Passagem abaixo da expectativa no Vasco e no Inter

A chegada de Palacios ao Brasil foi cercada de expectativa. Afinal, o Internacional contratou-o por empréstimo junto ao Unión Española em 2021 como uma das principais joias do futebol chileno. Ele nunca se firmou no Colorado, pois foi utilizado fora da sua posição de origem. No caso, o ideal seria como um meio-campista clássico, porém era usado como atacante aberto pela esquerda.

Além disso, o jovem meio-campista teve alguns problemas disciplinares e declarações polêmicas em que afirmava seu desejo de retornar ao Chile. O Inter até o adquiriu em definitivo e parte de seus direitos econômicos junto ao Unión Española. Entretanto, Palacios não possuía mais clima para seguir no clube gaúcho e, inclusive, treinou em separado no início de 2022.

O Vasco surgiu como um dos interessados em contar com o atleta. Em um primeiro momento, a intenção era um empréstimo, mas depois houve uma mudança. A 777 Partners optou por contratá-lo em definitivo, sendo a primeira aquisição da empresa após assumir o departamento de futebol do clube.

No Cruz-Maltino, Palacios também não rendeu e repetiu o mesmo roteiro do Internacional, com problemas fora dos gramados. Além de declarações polêmicas e até comportamentos que demonstravam necessidade de ajuda psicológica. Assim, depois de 24 partidas pelo Gigante da Colina, o clube emprestou-o para o Colo-Colo em janeiro do ano passado.

