Ferj confirma dois jogos do Fluminense no Luso Brasileiro

A Ferj anunciou nesta semana que os jogos do Fluminense contra Nova Iguaçu e Bangu vão acontecer no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. As partidas são válidas pela quarta e quinta rodada do Campeonato Carioca, respectivamente.

No último domingo (21), Fluminense e Portuguesa se enfrentaram em Moça Bonita. Agora, os jogadores tricolores vão atuar no Luso Brasileiro. Os jogos contra Nova Iguaçu e Bangu acontecem nos dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro, às 18h10 e 21h30, respectivamente.

O Maracanã seria o palco natural dos confrontos, mas ainda está fechado para reformas e só retorna nos primeiros dias de março. Assim, os jogadores tricolores vão precisar atuar em outros estádios como mandante neste começo de Carioca.

LEIA MAIS: Fluminense acerta contratação de Douglas Costa

O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (25), diante do Audax-RJ, no Eucyzão, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Sob comando de Marcão, os jogadores tricolores obtiveram um empate e uma vitória neste início de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.