Salah volta ao Liverpool com ‘lesão mais grave que o esperado’

Mohamed Salah voltará ao Liverpool nesta quarta-feira (24) para tratar de uma lesão sofrida no empate entre Egito e Gana, em 2 a 2, pela Copa Africana de Nações. Contudo, o cenário é “pior do que o esperado”, conforme apontou o agente do jogador, Ramy Abbas. Segundo o empresário, o atacante ficará parado de três a quatro semanas.

“A lesão de Salah é mais séria do que inicialmente pensado e ele ficará fora por 21 a 28 dias, e não dois jogos. Sua melhor chance de participar da atual Copa Africana de Nações é passar por reabilitação intensiva no Reino Unido e voltar à seleção assim que estiver apto”, escreveu o empresário.

O retorno à Inglaterra foi um pedido do técnico dos Reds, Jürgen Klopp. O clube inglês emitiu um comunicado informando que Salah iniciará a recuperação no CT a partir desta quarta-feira. O Liverpool ainda informou que o objetivo principal é colocar o seu principal jogador em condições de jogo o mais rapidamente possível para atuar pela equipe ou até mesmo pela seleção na Copa Africana de Nações, se o Egito avançar para as fases derradeiras. A decisão da competição será no dia 11 de fevereiro.

“De quem você nunca pode duvidar do comprometimento é de Salah. Sei que o país está devastado por perdê-lo. Bastou um exame detalhado para a expectativa de retorno em três ou quatro semanas. As equipes médicas do Egito e do Liverpool trabalharam juntas e tomaram essa decisão”, informou o auxiliar técnico de Klopp, Pep Lijnders, em coletiva.

LESÃO DE SALAH

A contusão de Salah aconteceu no primeiro tempo do jogo entre Egito e Gana, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana. Aliás, a última atuação do atacante pelo Liverpool aconteceu na vitória em cima do Newcastle por 4 a 2, dia 1º de janeiro. O egípcio marcou dois gols na partida.

Com 14 gols, Salah é um dos artilheiros da Premier League e vem sendo um dos destaques do futebol inglês. Aliás, o Liverpool é o líder isolado da competição, com cinco pontos de vantagem em relação ao Manchester City, segundo colocado.

