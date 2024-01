Palmeiras vê Textor alimentando ‘rivalidade que nunca existiu’

A novela Palmeiras x John Textor ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (23). Após a notícia que o Verdão teria interesse na contratação de Júnior Santos, do Botafogo, o empresário norte-americano ironizou, dizendo que os paulistas devim ”comprar em outro lugar”. Horas depois, o Alviverde informou que não existe nenhum movimento para contratar o atacante do Glorioso e decidiu não entrar na pilha do dono da SAF do clube carioca.





Nos bastidores do Palmeiras, acredita-se que a perda do título brasileiro, no ano passado, mexeu muito com o empresário norte-americano. Além disso, o Verdão diz que John Textor está tendo um comportamento de um cartola à moda antiga. Por fim, afirma que o magnata estrangeiro tenta alimentar uma rivalidade que nunca existiu.

Em 2023, o Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras na reta final. O empresário chefiou polêmicas envolvendo a arbitragem brasileira e o próprio clube paulista. No confronto direto entre as equipes, no estádio Nilton Santos, quando o Palmeiras venceu de virada por 4 a 3, o Alvinegro teve o zagueiro Adryelson expulso na reta final da partida. O lance revoltou Textor, ainda à beira do campo. Desde então, o americano guarda rusgas com o Alviverde.

Após a conquista do título brasileiro, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chegou a chamar John Textor de desequilibrado. Na ocasião, o empresário insinuou que o Alviverde foi beneficiado para conquistar a taça.

“Me causa estranheza porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência e perder esse campeonato acho que o Textor ficou desequilibrado”, disse Leila Pereira.

