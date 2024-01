Advíncula volta à pauta no Botafogo

O Botafogo não desistiu do lateral-direito Advíncula e, assim, prepara uma nova oferta pelo jogador peruano, destaca, nesta terça-feira (23), a imprensa argentina. A ESPN e a Rádio Federal 810, ambas daquele país, informam sobre o interesse do Glorioso no defensor do Boca Juniors.

O Boca, comandado pelo ex-jogador Román Riquelme, faz jogo duro e recusou a primeira proposta do Botafogo: 1,2 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões).

Os argentinos avisaram aos brasileiros que não vão se desfazer de Advíncula por menos de 8 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões). Este valor corresponde à multa rescisória do jogador. Porém, o Botafogo conta com um “aliado”. Segundo o site “ge”, o estafe do atleta tenta convencer os portenhos a diminuir a exigência.

O peruano tem 33 anos e ainda não fez nenhum movimento de renovação com o Boca Juniors. Seu contrato termina em dezembro de 2024. O Botafogo teria, então, oferecido ao jogador um salário maior e um tempo de contrato mais atraente (três temporadas).

Advíncula, em 2023, disputou 40 partidas pelo Boca Juniors. Marcou, aliás, quatro gols (um deles, na final da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã) e deu quatro assistências.

O Botafogo procura, com urgência, um lateral-direito. Depois de anunciar Manafá e vê o Granada, da Espanha, não liberar o jogador, o clube não tem opções de ofício no elenco: Rafael está no departamento médico e Ponte disputa o Pré-Olímpico da Venezuela com o Uruguai.

