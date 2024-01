Jogadores do Flamengo se reapresentam após dia de folga na Flórida

Os jogadores do Flamengo se reapresentam nesta terça-feira (23), no Osceola Heritage Park, na Flórida, nos Estados Unidos. Após a vitória diante do Philadelphia Union por 2 a 0, os rubro-negros receberam um dia de folga e aproveitaram para conhecer os parques na cidade norte-americana.

Nas instalações do Orlando City, o técnico Tite dirigiu as atividades visando justamente a partida contra o time local, no sábado, no Exploria Stadium. Os jogadores realizaram, inicialmente, trabalhos em grupos divididos. Posteriormente, o treinador observou lances de ataque contra defesa.

Importante ressaltar que o treinamento desta terça será dividido em duas partes. A primeira aconteceu pela manhã, com a presença da imprensa nos primeiros minutos. Já a segunda será já no fim da tarde.

Assim como foi no primeiro amistoso nos Estados Unidos, a expectativa é que todos os jogadores que estão com a delegação rubro-negra recebam oportunidades em campo no próximo compromisso.

