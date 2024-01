Vasco anuncia retorno de Rafael Paiva, que assume o time sub-20

O Vasco anunciou o novo técnico do time sub-20. Trata-se de Rafael Paiva, que retorna ao clube de São Januário após dois anos. Sua passagem anterior pelo clube foi vitoriosa, já que conquistou o Estadual e a Recopa Carioca Sub-17 em 2021. Rodrigo Dias, gerente executivo do futebol da base, outro profissional que voltou ao Cruz-Maltino recentemente, frisou como o treinador de 39 anos ajudará no processo de desenvolvimento. Ele também celebrou a retomada da parceria.

“Estamos muito felizes com o retorno de Rafael. É uma grande pessoa e um excelente profissional. Vai contribuir bastante na formação de grandes atletas para servir a nossa equipe principal, como a base tem feito na história do clube. Atletas protagonistas com boa qualidade técnica e coragem”, ressaltou Rodrigo.

“Rafael tem experiência comprovada em diversos clubes de expressão nas variadas categorias, participando ativamente na formação de atletas de altíssimo nível e conquistando títulos nacionais. Ele fará um excelente trabalho com toda nossa equipe, sendo esta categoria como o último degrau no processo de formação da base na transição dos nossos atletas para nossa equipe principal”, complementou o gerente executivo da base do Gigante da Colina.

Ele chega para substituir William Bastista, que foi demitido do Gigante da Colina, na última segunda-feira (22), após dois anos. O profissional, aliás, deixa o clube carioca após a disputa da última edição da Copinha, competição em que chegou até a segunda fase e deu adeus depois de sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Vitória. Além disso, esteve no comando do time alternativo que atuou nas duas primeiras rodadas do Carioca.

Saída do Vasco e trabalho de conquistas no Palmeiras

Após deixar o Vasco, Rafael assumiu como treinador da equipe sub-17 do Palmeiras em 2022. Assim, sob o seu comando o Alviverde levantou sete troféus: dois Campeonatos Brasileiro da categoria, duas Supercopas do Brasil e Copas do Brasil nas temporadas retrasada e passada, além do Paulista em 2022.

A propósito, o técnico também comemorou seu retorno ao Gigante da Colina.

“Fico feliz de voltar ao Vasco, um clube gigantesco que tem feito, ao longo dos últimos anos, um belo trabalho de base. Agora o clube vive uma nova era, com valorização dos atletas e investimento na infraestrutura. Vou trabalhar com alguns atletas que foram campeões comigo na primeira passagem e estou ansioso para ajudá-los a representar bem essa camisa”, indicou Rodrigo.

Trajetória no futebol

Além dos trabalhos no Cruz-Maltino e Palmeiras, o profissional acumula passagens pela Seleção Brasileiro sub-17 como auxiliar técnico na disputa da Copa do Mundo da categoria. A competição ocorreu em novembro de 2023, na Indonésia. Ele também tem outras experiências nas categorias inferiores do São Paulo, Guarani e Guangzhou Evergrande, da China.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook