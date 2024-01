Suposta filha de Pelé pede exumação de corpo do Rei do Futebol

Maria do Socorro Azevedo entrou na Justiça para pedir a exumação do corpo de Pelé. Vale lembrar que ela alega ser filha do Rei do futebol, mas o teste de DNA deu negativo. A família de Pelé acredita ser improvável que o pedido seja aceito.

Pelé, aliás, não se negou a fazer o exame de DNA, mas morreu antes, em 29 de dezembro de 2022, por conta de um tumor no cólon, aos 82 anos. No testamento, inclusive, ele afirmou a possibilidade de ter outra filha. Portanto, o exame do Rei do Futebol foi feito após morto. As partes envolvidas ainda aguardam a contraprova, que deve dar negativo novamente.

Maria do Socorro tem 60 anos. É piauiense e empregada doméstica. Ela conta que sua mãe conheceu Pelé no Maranhão, mas que nunca se sentiu à vontade para falar. Em entrevista à “Record” no último domingo (21), a suposta filha do Rei revela que estava desde 2019 tentando fazer o exame, mas o maior jogador de todos os tempos já vinha lidando com problemas graves de saúde.

Esta não é a primeira vez que Pelé tem um “problema” com paternidade. Ele, por exemplo, não reconheceu que era pai de Sandra Regina, filha fora de um dos casamentos dele, enquanto ela era viva. Ela faleceu em 2006, aos 42 anos, e ficou famosa por ficar quase 30 anos brigando pelo reconhecimento.

No testamento feito por Pelé em 2020, ele destinou 30% de seus bens para a viúva, Márcia Aoki, 60% para os filhos e 10% para dois netos, ambos de Sandra Regina. Dessa forma, caso Maria do Socorro seja reconhecida como filha, entrará na divisão que envolve os filhos. No entanto, em setembro do ano passado, os herdeiros concordaram em incluir Geminiana, enteada de Edson Arantes do Nascimento, na divisão dos bens. Entre imóveis e dinheiro, ele deixou uma fortuna estimada em R$ 78 milhões.

