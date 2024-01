Ao lado de Pedro, jogador da NBA tira foto com a nova camisa do Flamengo

O novo uniforme número 1 do Flamengo para a temporada de 2024 já é de conhecimento do torcedor rubro-negro. Afinal, nesta terça-feira (23), a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube carioca, publicou uma foto da camisa com Pedro, atacante do Mais Querido, e Donovan Mitchell, jogador de basquete do Cleveland Cavaliers.

Na imagem, o atacante reverência segura a camisa do time da bola laranja, enquanto o norte-americano mostra a nova camisa do Flamengo.

Inicialmente, o lançamento da peça estava marcado para o dia 26 deste mês. Já a previsão da estreia do novo Manto, como os flamenguistas nomeiam o uniforme do clube, é para o dia 27, no amistoso com o Orlando City, no Exploria Stadium.

