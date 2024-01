Endrick doa R$ 1.000 e emociona engraxate no Rio

Atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Endrick chama a atenção pelos gols dentro e também fora de campo. Na segunda-feira (22), o adolescente de 17 anos doou R$ 1.000 para um engraxate no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o engraxate disse que pediu uma foto com o atleta e foi surpreendido com a simpatia e a doação de Endrick. Ele destacou ainda que o dinheiro lhe ajudou a pagar algumas coisas para a casa e para a família.

“Vi uma galera ali no desembarque e pedi para tirar uma foto. Ele foi e falou ‘me dá seu pix aí’. Estava precisando pagar aluguel, comprar leite e fralda para a minha filha. Chegou na hora certa. É uma pessoa sensacional, não pela quantia, mas é um menino muito simpático”, comentou Michel, sobre o encontro com o Endrick.

Pré-olímpico com Endrick

Endrick estava embarcando para Caracas (VEN), afinal, o Brasil encara a Bolívia, nesta terça-feira (23) pela primeira rodada do Pré-Olímpico. A bola vai rolar às 17h (de Brasília). A competição, vale lembrar, é sub-23. A preparação da Seleção começou no último dia 8 de janeiro.

O Brasil, que tem como Endrick como principal nome, está no Grupo A do Pré-Olímpico e enfrentará a Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela. A Seleção embarcou para Caracas, capital da Venezuela, na madrugada do dia 17. O Grupo B, por sua vez, tem Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, formando um grupo de quatro times.

“A gente estava no Aeroporto para viajar para o Pré-Olímpico, e o Michel chegou com toda humildade para engraxar meu sapato, mas eu estava de tênis. Mesmo assim, parei pra conversar e ele contou muito sobre a história de vida dele, da família, das filhas pequenas que ele tem e do quanto ele luta para ganhar o pão de cada dia. Deus tocou meu coração e eu pude ajudá-lo com algo, que é o que devemos fazer sempre, olhar para o próximo”.

