Pedro ressalta amadurecimento no Flamengo e celebra Dorival na Seleção

Após o treino do Flamengo nesta terça-feira (23), Pedro falou com a imprensa no Osceola Heritage Park, instalação do Orlando City. O atacante reverência aproveitou a oportunidade para fazer uma análise de seus quatro anos no Mais Querido. Citando momentos difíceis, ele ressaltou o amadurecimento que teve neste período.

“Flamengo é amadurecimento. É uma palavra que uso muito em relação à minha passagem no Flamengo. Amadureci muito desde que cheguei aqui. Em 2020, quando cheguei, vi o Flamengo com muitos jogadores vindo de um ano mágico em 2019, mas sempre falei que teria de dar o meu melhor para conseguir elevar o nível. Graças a Deus, consegui escrever o meu nome na história. Foram muitos momentos difíceis, mas pude superar”, disse Pedro.

“Pude ir para a Copa do Mundo, algo que o Flamengo me proporcionou. Sou muito grato pelos momentos bons e ruins. Fico muito feliz por essa passagem que estou tendo pelo Flamengo. Tem sido incrível, é um clube que sempre amei desde criança. Espero conquistar grandes coisas”, completou o camisa 9.

Pedro celebra ida de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira

A temporada de 2022 foi a mais marcante para o jogador com a camisa rubro-negra, afinal, além dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, ele fechou o ano disputando a Copa do Mundo do Qatar. Assim, ele não esconde a sua gratidão por Dorival Júnior, treinador que esteve no Mais Querido no ano. Dessa forma, Pedro celebrou a ida do técnico para a Seleção.

“Dorival na Seleção Brasileira também fiquei muito feliz por ele ter chegado lá. Sem dúvida nenhuma ele iria chegar pela pessoa que é e pelo trabalho que faz nos clubes onde passa. Treinador de excelente nível. Para chegar à Seleção Brasileira, precisamos estar no melhor nível. São muitos jogadores que têm a condição de vestir a camisa da Seleção, e espero continuar crescendo”, explicou.

