Gabriel Pires é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

Mais um reforço do Fluminense está regularizado. Trata-se de Gabriel Pires, anunciado pelo clube no último sábado (20), teve o nome publicado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj e está liberado para atuar no Campeonato Carioca. Além disso, o meio-campista também apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2025, visto que rescindiu com o Benfica no início do ano. Na temporada passada, ele esteve emprestado ao Botafogo e chegou a se firmar como titular na reta final do Brasileirão. No entanto, por opção de John Textor, dono da SAF alvinegra, não permaneceu no Alvinegro.

Por estar regularizado, Gabriel Pires está liberado para atuar pelo Fluminense no Campeonato Carioca. A equipe volta a campo na quinta-feira (25), contra o Audax-RJ, em Bacaxá, no estádio do Boavista, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada.

No momento, o goleiro Felipe Alves e o meio-campista Renato Augusto também podem estrear, porém seguirão os trabalhos no CT Carlos Castilho até estarem em condições físicas. Dos reforços, apenas Antônio Carlos já esteve em campo nas duas primeiras rodadas do Carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.