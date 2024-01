Racismo na Itália: Udinese é punida após ataque de torcedores a Maignan

A Federação Italiana puniu a Udinese após os atos de racismo de parte dos torcedores da equipe contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, no último sábado (20). A comissão disciplinar da liga italiana, autoridade encarregada para definir tais punições, emitiu um comunicado nesta terça-feira (23) para informar que o clube da cidade de Udine terá que jogar a próxima partida em casa com portões fechados.

“O juiz desportivo decidiu punir a Udinese com um jogo com portões fechados levando em conta a súmula do árbitro, assim como o relatório dos representantes da procuradoria da federação, a respeito dos atos de discriminação racial em várias ocasiões durante o jogo de sábado”, explicou a Federação Italiano em comunicado.

Dessa maneira, a Udinese não poderá receber torcedores na partida contra o Monza, no próximo dia 3 de fevereiro, pelo Campeonato Italiano.

Além disso, um dos indivíduos que proferiu insultos contra o goleiro acabou sendo identificado e banido para sempre do estádio da Udinese.

Na partida em questão, Maignan reportou as ofensas ao árbitro Fabio Maresca, aos 33 minutos da primeira etapa. Assim, a arbitragem chegou a interromper o jogo por cinco minutos. Os atletas deixaram o gramado, mas depois retornaram. Pouco depois, o sistema de som do estádio reforçou que racismo é proibido e um absurdo.

Presidente da Fifa divulga texto de repúdio após novo caso de racismo

“Não existe espaço para racismo ou qualquer forma de discriminação, tanto no futebol como na sociedade. Temos que implementar a derrota automática para o time cujos torcedores cometeram racismo, bem como o banimento mundial de estádios e acusações criminais para os racistas”.

Infantino também defendeu que o tema esteja presente nas escolas, como parte fundamental da educação das crianças.

