Após imbróglio, Vitória encaminha a contratação de Daniel Jr

O Vitória finalmente está próximo de acertar a contratação de Daniel Jr. Após reviravoltas nas tratativas, o Rubro-Negro, que venceu a concorrência do Coritiba, chegou a um acordo com o Cruzeiro pelo jogador de 21 anos, que já está em Salvador para assinar contrato.

As conversas do Vitória com o Cruzeiro pelo meia se tornou uma novela. Inicialmente, as partes chegaram a um acordo pelo jogador, que já estava pronto para se apresentar. No entanto, posteriormente, a Raposa informou, segundo o “ge”, que tinha um acordo com o Coxa.

Após dirigentes de Cruzeiro e Coritiba trocarem documentações, o jogador optou por não assinar o trato. Assim, as conversas foram travadas após o Vitória voltar a entrar no negócio.

Em um primeiro momento, membros da diretoria do clube mineiro analisaram o valor oferecido pelo Rubro-Negro como baixo. Mas, para fechar o negócio, o Vitória topou aumentar a oferta, encaminhando a contratação do atleta.

