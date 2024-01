RFEF apresenta queixa após vazamento dos áudios do VAR em Real Madrid x Almería

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apresentou uma queixa na Guarda Civil da Espanha nesta terça-feira (23), após o vazamento dos áudios do sistema do VAR durante o jogo entre Real Madrid e Almería, no qual os merengues venceram por 3 a 2, no último domingo (21). A divulgação dos áudios não foi autorizada, e a RFEF alega que se trata de uma conversa “de âmbito totalmente profissional e privado”.

A RFEF já havia iniciado uma investigação interna para apurar o que aconteceu, e classificou a situação como “extremamente grave”.

“É extremamente grave que se tenha extraído este material audiovisual. A RFEF espera que se encontre uma resposta o quanto antes para apurar as responsabilidades”, disse a federação em comunicado emitido nesta terça.

A principal polêmica da partida gira em torno de um lance entre Vini Jr e José Pozo na área do Almería, no qual o atacante do Real, em contato com o adversário, acertou o ombro na bola e marcou o gol de empate do clube merengue. A princípio, o lance com o brasileiro acabou sendo anulado, mas depois da revisão do VAR, a jogada se deu como válida.

Além disso, a conversa desencadeada por esse lance entre o árbitro e o árbitro de vídeo veio à tona sem a devida autorização. Dessa maneira, a comissão técnica e jogadores do Almería alegam que saíram “roubados” com o resultado, diante da atuação do árbitro Francisco José Hernández Maeso.

