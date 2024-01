Corinthians desiste da contratação do lateral Matheuzinho

As conversas entre Corinthians e Flamengo pelo lateral Matheuzinho não avançaram. Nesse sentido, o clube paulista desistiu da contratação do jogador, visto que ambas as partes não chegara a um denominador comum. O presidente Augusto Melo comunicou oficialmente às partes interessadas a desistência. A informação é do portal ‘ge’.

Diante disso, o Rubro-Negro informou que o atleta terá que se reapresentar ao clube ainda nesta semana. Nos últimos dias, o lateral-direito chegou a treinar no CT Joaquim Grava, porém o acordo não foi selado. O jogador integrará o elenco comandado por Mário Jorge, que medirá forças com a Portuguesa-RJ, no próximo sábado (27), às 18h10, pela quarta rodada do Carioca.

Fim da negociação

O Corinthians não concordou com o valor dos direitos econômicos e queria que fosse colocada uma taxa de vitrine em caso de venda. Além disso, o clube não concordou com a cláusula que permitia ao Rubro-Negro chamá-lo de volta a qualquer momento. O Flamengo, por sua vez, enxergava o empréstimo como uma possibilidade do jovem se desenvolver e ser titular em outros clube da primeira divisão.

“Falei para a direção: “não se desfaça do Matheus”. É jogador que vai crescer bastante, assim como Varela, tendo continuidade, está produzindo bem em uma concorrência com o Wesley”, explicou Tite, em entrevista após a estreia pelo Carioca.

Aos 23 anos, Matheuzinho tem 152 jogos e quatro gols pelo profissional, mas perdeu espaço no fim da última temporada. Sendo assim, Bragantino e Corinthians sondaram o lateral, que recusou a proposta de cerca de R$ 26,8 milhões do Massa Bruta. O jogador também enxergava o empréstimo com ao Timão com bons olhos, porém ambas as partes não chegaram a um acordo.

