Presidente do Barcelona faz reclamação formal por ‘erros óbvios’ em jogos do Real Madrid

As polêmicas com a arbitragem na vitória do Real Madrid sobre o Almería, no último domingo (21), ainda repercutem na Espanha. Após a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apresentar uma queixa na Guarda Civil da Espanha nesta terça-feira (23), foi a vez do presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelar em entrevista ao jornal ‘Mundo Deportivo’ que fez uma reclamação formal à RFEF. Além disso, o mandatário afirmou que está preocupado com a adulteração de resultados nesta edição do Campeonato Espanhol.

“Tenho respeito absoluto pela equipe de arbitragem. Eu disse isso e digo isso sem fissuras. Mas também estamos vendo situações que estão nos preocupando muito e se isso continuar, será muito difícil atingirmos os nossos objetivos. Mas é claro que a competição não pode ser mais adulterada com decisões como as tomadas no último domingo no Bernabéu”, disse o presidente do Barcelona.

Laporta ainda destacou que “há uma série de pontos” que o Real Madrid conseguiu se beneficiar e afirmou que se encontrou com o presidente da Federação Espanhola, Pedro Rocha, que reiterou sua intenção de agir sobre o tema.

“Analisamos a questão e já há uma série de pontos que o nosso rival conseguiu ao beneficiar das decisões da arbitragem. Sempre lutamos contra os elementos, sabemos o que são. Mas desta vez eles estavam sendo muito óbvios e por isso reclamamos formalmente à Federação”, explicou o presidente do Barça.

Vini Jr brinca com gol polêmico: ‘Como fazia em Copacabana’

Xavi evita ‘alimentar polêmica’ comentada pelo presidente do Barça

Além disso, outra figura importante do Barcelona também comentou sobre o caso nesta terça-feira. Durante a entrevista coletiva da véspera do jogo contra o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei, o técnico Xavi explicou seu ponto de vista, mas afirmou que “não quer alimentar a polêmica”.

“São sentimentos que tenho tido, não quero alimentar a polêmica. Gosto de futebol, poderia falar de futebol o dia todo. Analisem o que vocês viram e ouviram. Agora é hora de falar sobre futebol. A notícia está em Madri, não está aqui, não está em mim”, disse Xavi.

Próximo compromisso do Barcelona

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (24), às 17h30, pelas quartas de final da Copa do Rei. O clube catalão é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 44 pontos, sete a menos que o vice-líder Real Madrid.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.