Mirassol x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O São Paulo visita Mirassol nesta terça-feira (23/1), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal, em Mirassol pela 2ª rodada do Paulistão. Aliás, o Tricolor chega motivado após vencer o Santo André por 3 a 1 em sua estreia. Por outro lado, o Leão do Interior ficou no empate em 1 a 1, fora, contra a Ponte Preta e quer buscar o primeiro triunfo. Para acompanhar este duelo que abre a rodada, não deixe de acompanhar a cobertura com a Voz do Esporte. A transmissão começa às 18h3o, com um pré-jogo completo sob o comando do vibrante Ennio Ricanelo, que também narra a partida.