Clube alemão acena com proposta alta para tirar Luiz Henrique do Betis

A novela sobre o atacante Luiz Henrique ganhou mais um capítulo, e o brasileiro pode deixar o Betis, da Espanha. O futuro do atleta, entretanto, não deverá ser num clube do Brasil, mas sim da Alemanha. Afinal, o RB Leipzig entrou na disputa e pode comprar o camisa 11.

Os germânicos ofereceram nas últimas horas uma “proposta firme que estaria próxima das exigências do Betis”, de acordo com o portal “Relevo”. O valor gira entre 18 e 20 milhões de euros (entre R$ 97 mi e R$ 107 mi). Ainda segundo o portal, a resposta dos espanhóis deve sair em breve, mas um acerto é visto com otimismo. Dessa forma, o clube da Andaluzia poderia explorar outras possibilidades no mercado.

Luiz Henrique era alvo de Flamengo e Fluminense, mas ambos se frustraram. O Tricolor fez duas propostas, sendo uma de empréstimo e outra de compra, mas esbarrou nas exigências do Betis e desistiu do negócio. O Flamengo, contudo, também tinha a intenção de conseguir o atleta emprestado com obrigação de compra. No último fim de semana, dirigentes do clube rubro-negro se reuniram com o Betis, que estavam dispostos a flexibilizar, mas voltaram atrás após boas atuações do atacante.

Contratado em 2022 junto ao Fluminense, Luiz Henrique viveu bons e maus momentos no Betis. Ao todo, ele tem 63 jogos com quatro gols e dez assistências. Na atual temporada, são 20 partidas, um gol e três assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.