Fluminense divulga venda de ingressos para duelo com o Nova Iguaçu

Retirada antecipada em todos os pontos de venda. NÃO haverá bilheteria e nem retirada de gratuidade no dia da partida no estádio

Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

As gratuidades, portanto, são limitadas e sujeitas a disponibilidade

Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 65 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

