Endrick marca e Brasil estreia com vitória no Torneio Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira estreou com vitória no Torneio Pré-Olímpico nesta terça-feira (23). A equipe de Ramon Menezes venceu a Bolívia por 1 a 0, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pelo Grupo A. O gol foi marcado por Endrick, jogador do Palmeiras, aos quatro minutos do primeiro tempo. Apesar do resultado, esperava-se um desempenho melhor da Canarinho.

Dessa forma, com a vitória pela segunda rodada (Brasil não atuou na primeira), a Canarinho ficou na segunda posição, com três pontos, empatada com o líder Equador. Por outro lado, a Bolívia que já tinha estreado anteriormente, ficou na quarta posição, com um ponto.

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira abriu o placar aos quatro minutos de jogo com Endrick. O jogador do Palmeiras recebeu bola de John Kennedy, de cabeça, em jogada de velocidade, e deu um toque na saída do goleiro Adorno. No entanto, essa foi a uma das poucas chances de gol da Canarinho, que encontrou dificuldade para atacar no resto da primeira etapa. Os bolivianos, que tiveram 60% de posse de bola, buscaram pressionar os brasileiros ainda no campo de defesa do time de Ramon. Em resumo, ambas as equipes chutaram duas vezes no gol.

Assim como na etapa anterior, a Bolívia seguiu jogando no campo de defesa do Brasil no segundo tempo. Aliás, a primeira boa chegada ao ataque da Seleção foi aos 22 minutos, quando Maurício, após jogada entre John Kennedy e Marlon Gomes, chutou para a defesa do goleiro boliviano. Aos 25′ Endrick, impedido, teve um gol anulado. Até o fim da partida o jogo esquentou, com bastante reclamação e tumulto entre os jogadores. O Brasil, entretanto, conseguiu controlar o placar e ficou com a vitória.

Próximo jogo da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico

A equipe de Ramon Menezes volta a campo pela competição na sexta-feira, quando enfrenta a Colômbia às 20h (de Brasília).

BOLÍVIA 0X1 BRASIL

Torneio Pré-Olímpico – Grupo A

Data: 23/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela.

BOLÍVIA: Carlos Adorno; Yomar Rocha (Chura, aos 13′ do 2°T), Quinteros, Eduardo Álvarez (Salazar, aos 34′ do 2°T), Medina e Daniel Lino; Villamil, Pablo Vaca, Lucas Chávez (Velásquez, aos 23′ do 2°T) e Uzeda (Villaroel, aos 13′ do 2°T); Briceño (Ribera, aos 23′ do 2°T). Técnico: Antônio Carlos Zago.

BRASIL: Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes (Alexsander, aos 26′ do 2°T) e Andrey Santos (Khellven, aos 50′ do 2°T); Marquinhos (Maurício, aos 10′ do 2°T), Guilherme Biro (Gabriel Pec, aos 10′ do 2°T), John Kennedy (Pirani, aos 26′ do 2°T) e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Gol: Endrick (1-0) (BRA)

Árbitro: Derlis Fabian Lopez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Jose Cuevas (PAR)

Cartão amarelo: Quintero (BOL); John Kennedy (BRA)

